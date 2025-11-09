El presidente del Gobierno felicita a Rosalía por su último disco 'Lux'
Pedro Sánchez ha utilizado su perfil en X para alabar a la artista catalana: «Has colocado a España en la cima de la música mundial»
Valladolid
Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:08
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido felicitar a la artista del momento, Rosalía y el lanzamiento de su último disco 'Lux'. Sánchez hace referencia a las escuchas en Spotify que han colocado a la artista catalana y a su disco en la cima de los estrenos para una artista femenina hispano hablante.
¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de 'LUX'!— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 9, 2025
Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma. pic.twitter.com/wdC921K8BN
Otras bendiciones
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, vislumbró hoy en el lanzamiento del nuevo disco de la cantante española Rosalía, titulado 'Lux' y envuelto en concepto espiritual que se traduce también en la estética que lo viste, una «corriente de fondo» que, más allá de la moda que puede impulsar a la intérprete catalana y su equipo de marketing, reconecta a los jóvenes con la religión y que, además, alberga otro tipo de manifestaciones.
Según explicó en declaraciones recogidas por Ical en la Universidad Pontificia de Salamanca durante el acto inaugural de las LVII Jornadas tituladas 'IA y Teología: una relación a construir', existen «varios asuntos» que, quizá por casualidad, «han coincidido en el tiempo en España» y que hacen que, «como todo, pueda hablarse de moda», pero insistió en fijarse en la «corriente de fondo».
También Madonna se ha unido a las felicitaciones por 'Lux'. La reina del pop ha escrito en una de sus historias de Instagram: «¡Eres una autentica visionaria!».
Así, la cantante de 'Like a Prayer' le he dado las gracias a Rosalía y ha asegurado que no puede parar de «escuchar». Por su parte, la catalana le ha respondido compartiendo la historia en su cuenta y escribiendo «la reina», para referirse a Madonna.
Cabe recordar la polémica que siempre persiguió a Madonna por el uso de elementos cristianos y católicos (sobre todo cruces latinas) tanto en sus vídeos como en sus conciertos.
Noticias relacionadas
«Hemos visto cómo se ha concedido el Princesa de Asturias a un filósofo coreano que vive en Alemania y que acaba de escribir un último libro sobre Dios de la mano de Simone Weil. Un hombre que ha seguido una trayectoria y que hoy, desde su propio pensamiento, nos habla de Dios», ejemplificó en primer lugar. A continuación, Argüello recordó que el Festival de Cine de San Sebastián premió una película que «dibuja el recorrido vocacional de una muchacha» y luego, apuntó, «lo de Rosalía».
Álbum Lux
El estreno llegó con Berghaim una semana antes de la venta del álbumn completo. Un tema en el que colaboración con Björk y Yves Tumor. Pero estos no son los únicos músicos que se unen con Rosalía en 'Lux'. Entre las colaboraciones se encuentran a Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz, además de los coros de la Escolanía de Montserrat y L'Orfeó Català. Cabe destacar la presencia de Yahritza Y Su Esencia en la canción más comentada del disco: 'La Perla'. Además, la producción se ha grabado parcialmente con la Orquesta Sinfónica de Londres.
El disco dispondrá de 18 temas en su versión física, sin embargo en plataformas digitales el número se reducirá a 15 canciones.
Lux
-
1
Sexo, Violencia y Llantas
-
2
Reliquia
-
3
Divinize
-
4
Porcelana
-
5
Mio Cristo
-
6
Berghain
-
7
La Perla
-
8
Mundo Nuevo
-
9
De Madrugá
-
10
Dios Es Un Stalker
-
11
La Yugular
-
12
Focu 'ranni [Exclusiva]*
-
13
Sauvignon Blanc
-
14
Jeanne [Exclusiva]
-
15
Novia Robot [Exclusiva]
-
16
La Rumba del Perdón
-
17
Memória
-
18
Magnolias
*Solo en formatos físicos
Sobre 'Lux' todo parece indicar que será toda una revelación espiritual y regiosa algo que no es nuevo para Rosalía que siempre ha heco referencias a Dios en sus canciones como algo muy importante en su vida. La transformación (ya abordada en Motomami y las omnipresentes mariposas), la mística femenina y la espiritualidad desde distintas perspectivas. Rosalía describe este trabajo como un viaje entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad.
Toda la pre promoción de este disco ha estado vestido con hábitos blancos y camisas de fuerza o estilismos de penitente. Toda una iconografía religiosa que no es una novedad para la catalana que siempre se ha mostrado reconciliada con su espiritualidad.