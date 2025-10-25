El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Isabel Preysler durante la presentación de 'Mi verdadera historia'. EP
A la Última

Reina de los delfines

A la última ·

Las palabras de arrobo entre los enamorados solo tienen sentido dentro de un contexto íntimo y de un tiempo determinado

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Ya es mala suerte echarte de novio a un Nobel de Literatura y que te salga cursi. Por Vargas Llosa, lo digo. Por llamar a ... Isabel Preysler «reinita de los delfines», especifico. Y por escribirle en una carta «te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación», añado. ¡Pero si le quitaron cartílago de las orejas para reconstruirle la nariz! Mira, casi prefiero que me envíen el emoticono de la berenjena.

