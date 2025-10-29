El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coches arrasados por el agua de la dana. EFE

Lo que se perdió en el agua

A la última ·

No sé cómo estaría yo si un año después continuara escuchando versiones distintas de lo que hacía el presidente de mi comunidad cuando los míos se ahogaban

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:12

Comenta

No sé cómo estaría yo si mi casa, mi calle, mi barrio, mi pueblo entero, mi vida entera hubieran sucumbido a la acometida salvaje del ... agua, si hubiera visto cómo las compuertas del cielo se abrían para arrasar todo lo que tengo y lo que ya, jamás, tendré, si cada nuevo anuncio de lluvia hiciera sonar una alarma sorda en mi interior que me dejara sin aliento. No sé cómo estaría yo si tuviera que hacer un inventario de pérdidas para demostrar que todo lo perdido existió, que esa foto sucia estaba colgada en una pared, que esa llave abría una cerradura, que en esa esquina aparcaba un coche.

