El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un periodista sirio sostiene una fotografía de un periodista palestino fallecido. EFE

Vivir para no creer

En diagonal ·

Vivimos tiempos tan confusos que en España la Conferencia Episcopal se ha convertido en el padre Ángel

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:18

Vivimos tiempos tan confusos que en España la Conferencia Episcopal se ha convertido en el padre Ángel. Y en Gaza, después de si es genocidio ... o no, nos peleamos con si eran periodistas o terroristas. Yo no pongo la mano en el misil. Los bancos nos mandan continuos mensajes para que desconfiemos de los mensajes que nos quieren sacar los cuartos estafándonos, así que ya ni hago caso de mi propio banco, por si acaso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  3. 3

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  4. 4

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  5. 5

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  6. 6 Detenido por ocasionar un incendio de cereal tras quemar una furgoneta robada
  7. 7 Los incendios de Zamora siguen sin control y con ocho pueblos desalojados
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo
  10. 10 Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vivir para no creer

Vivir para no creer