Perder los apellidos

Llámalo España, pero esto ya no es España.

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:12

España arde. Los españoles, políticos o no, necesitan poco fuego para calentarse. Que si la identidad española, que si no bailas 'Paquito el Chocolatero' eres ... pro islamista, que si Abascal es un «sedicente católico», que si la Iglesia está subvencionada (anda, que los partidos políticos, no). Algunos tienen razón en lo de que se pisotean nuestras costumbres. El Valencia no permitirá comer pipas en Mestalla a partir de esta temporada (hacía dos años que no se vendían y se prohibió tirar las cáscaras al suelo). Por un problema de salubridad. También las prohibió el Elche. Bueno, tampoco se fuma en los bares ya. Come pipas en tu casa. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo es que el Comité Técnico de Árbitros ha decidido acabar con una de las tradiciones más antiguas del fútbol español? Que los árbitros ya no van a ser conocidos por sus dos apellidos, que Gil Manzano va a ser ahora Jesús Gil. Hombre. Llámalo España, pero esto ya no es España.

