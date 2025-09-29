El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP; Alberto Núñez Feijóo, clausura un acto en Murcia. E. P.

El pelo de Feijóo

En diagonal ·

Feijóo es ese señor con experiencia en gestión que llegó a Madrid a no insultar y a practicar la moderación

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:12

Al llegar a la redacción (una redacción), la conversación giraba sobre el pelo de Feijóo. Qué ondas. No hablo en mexicano, es de lo que ... se hablaba, de las ondas. De ese pelo más largo que nos ha mostrado unas ondulaciones capilares que no conocíamos. Feijóo siempre es una incógnita. Con Sánchez sabes a qué atenerte. A cualquier cosa. Pero Feijóo es ese señor con experiencia en gestión que llegó a Madrid a no insultar y a practicar la moderación. El moderado Oscar López dice que Feijóo es el político más sucio de la historia de España. No parece ese el problema. El problema es que no reina como Yul Brynner en 'El rey y yo'. Como Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  4. 4 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  8. 8

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  9. 9 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  10. 10

    Platerías dirá adiós al último andamio en un edificio de 1870 que acogerá 14 apartamentos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El pelo de Feijóo

El pelo de Feijóo