Comenta Compartir

A Fernando Sánchez Dragó le gustaban las mujeres con el pelo corto. Cuando se peleó (no definitivamente) con una de sus últimas novias, ella, para ... cabrearlo, se puso una peluca tipo Brunilda o Rapunzel. Estos días hablamos mucho de mujeres. Sobre todo de las relacionadas con Ábalos. Las Jessicas, las Carlotas las Anaís. Del ámbito civil también están saliendo mujeres. No desconocidas. Mujeres con cargo. Mujeres de pelo corto. Estas relacionadas con Cerdán. María Chivite y Elma Saiz. Presidenta de Navarra y ministra que antes fue consejera en la Comunidad. Ayer entraba la UCO en Ferraz. Lo que hace unos meses nos habría parecido apocalíptico, ahora nos parece casi lo normal. Un día más en la oficina. Cristina Ibarrola, la presidenta de Unión del Pueblo Navarro, dice que «las lágrimas de Chivite son porque no sabe dónde va a terminar esto». Los que miramos desde fuera el deprimente espectáculo, tampoco. A Dragó le gustarían Chivite y Saiz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión