Supongo que el 'no' a la RAE de Carmen Martín Gaite no era como el 'no' a la guerra de Ione Belarra. Al menos no ... llevaba camiseta con el letrerito, como la jefa de Podemos cuando fue a La Moncloa a ver al presidente del Gobierno para hablar de los gastos militares previstos. Pero hasta cinco veces dijo 'no' la autora de 'Entre visillos' a la RAE. Lo cuenta José Teruel, el autor de su biografía, premiada con el Comillas que convoca Tusquets.

Este año se cumple el centenario del nacimiento de la autora salmantina. No quiso entrar en la RAE, por mucho que lo reclamaran Manuel Seco, Rafael Lapesa, Carlos Bousoño y, sobre todo, Víctor García de la Concha. Según Teruel, ella pensaba que no tenía nada que hacer en la RAE y así se lo dijo a García de la Concha. Aseguraba Carmiña que, si no sabías decir que no, te hacían ministro. Mira el pobre Máximo Huerta. Te hacen ministro o, lo que es peor, te hacen candidata del PSOE a la Junta de Andalucía.

