La importancia de las rubias

Estamos ya del dinero público... Venimos a trabajar». Eso lo dijo Belén Esteban con la cabeza cubierta de papel de aluminio en pleno proceso de ... teñido de pelo. Parecía un poco la Frenchy de 'Grease'. Luego no le gustó cómo le habían dejado el color. Pero no quedó rosa, como en la película, sino castaño. La escena la vimos en un programa que ya sí se parecía a 'Sálvame' (como también ese momento en que Alba Carrillo llamó 'villareja' a Ana Rosa). Belén quería bajar el tono de rubio, pero no tanto.

Dolly Parton dijo una vez que no le importaba que la llamaran rubia tonta porque no era tonta. Y tampoco era rubia. Hace años, en 'Hotel Glam', Yola Berrocal y Malena Gracia apelaron a Aznar: «No somos telebasura». Pero aquello era dinero privado. No sé si es la tele la cosa menos importante de las cosas menos importantes. ¿O es el fútbol? Las rubias son importantes. En la música country, en la tele o de consorte en el Palacio de la Moncloa.

