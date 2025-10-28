El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Efe
La aventura humana

Mazón como síntoma

La factura detallada del 'fiestorro' gastronómico aún no es de dominio público, algo sorprendente, porque este es el valor más simple de la ecuación

Roberto Carbajal

Roberto Carbajal

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Mañana se cumple un año de la dana de Valencia y solo conocemos con certeza cuatro cosas. La principal: pudieron evitarse las muertes. La segunda: ... la naturaleza lleva tiempo advirtiéndonos de que las riadas salvajes del pasado se han agravado exponencialmente. La tercera la constituye un hecho lamentable: las autoridades de las diversas capas de la Administración no focalizaron sus esfuerzos en prevenir el horror que se desencadenó durante aquellas agónicas jornadas. Y por último: conocemos con certeza que Mazón estaba empeñado en seducir a una periodista con una oferta laboral, desatendiendo sus obligaciones humanas y constitucionales. La gente se ahogaba mientras el president valenciano ingería líquidos de otra índole. Hasta aquí lo que se ha constatado. La factura detallada del 'fiestorro' gastronómico aún no es de dominio público, algo sorprendente, porque este es el valor más simple de la ecuación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  2. 2 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  3. 3 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  4. 4

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  5. 5

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  7. 7 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  8. 8 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  9. 9

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido
  10. 10 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mazón como síntoma

Mazón como síntoma