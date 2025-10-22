El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema.

Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema. E. P.

El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»

Sanz carga de nuevo contra la asociación Amama por denunciar «sin pruebas» que se estaban manipulando y borrando historiales

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:52

Comenta

El nuevo consejero de Salud de Andalucía ha cargado hoy contra las víctimas del cribado de cáncer de mama, a las que ha acusado de ... crear una «alarma social bestial». Antonio Sanz se ha defendido así de la denuncia que 24 horas antes había hecho la asociación que reúne a las afectadas y a sus familias, Amama. En un escrito, la asociación solicitaba a la Fiscalía que investigara la supuesta desaparición de historiales médicos de los sistemas de información y gestión que usa el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  5. 5

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  6. 6 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  7. 7

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  8. 8

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  9. 9

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  10. 10

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»