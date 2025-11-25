El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alberto González Amador, a su llegada al Tribunal Supremo. A. De Antonio
La aventura humana

De quién es España

«Mientras muchas familias luchan por una vivienda digna, grandes esquilmadores nacionales y extranjeros compran edificios, inflan precios y expulsan de sus barrios a quienes los habitaban»

Roberto Carbajal

Roberto Carbajal

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Un país no lo sostienen los millonarios con maletines oscuros, sino el pueblo llano que madruga, trabaja y paga impuestos casi sin rechistar. Son las ... clases bajas y medias las que tejen la vida real. Enseñan, transportan, cultivan, cuidan y mantienen los servicios fundamentales que hoy se ven amenazados. Ese tejido humilde sostiene la nación, pero una minoría privilegiada lo exprime como si fuera un recurso inerte. Mientras muchas familias luchan por una vivienda digna, grandes esquilmadores nacionales y extranjeros compran edificios, inflan precios y expulsan de sus barrios a quienes los habitaban.

