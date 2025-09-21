El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de personas realizando un gran símbolo de la paz. R. V.
Parresía

Día internacional de la paz

«Cada cual es muy dueño de tener su opinión sobre los conflictos internacionales: sea prorruso convencido, crítico con las dictaduras árabes, judío contrario al actual gobierno de Israel o iberista utópico»

Ricardo Rivero Ortega

Ricardo Rivero Ortega

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:54

Aunque parece un sarcasmo, este domingo se celebra el día internacional de la paz. Son tiempos tan crueles con los más débiles que apenas nos ... resta colaborar con Unicef, Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional o cualquier otra entidad que oriente sus esfuerzos a paliar las violaciones de los derechos humanos. Puede que incluso este tipo de compromiso sea ofensivo para algunos líderes determinados a impulsar terribles guerras.

Espacios grises

