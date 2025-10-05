El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Parresía

Defender Europa

«No nos dejemos engañar por la propaganda de las agencias de inteligencia estadounidenses o rusas. Pensemos en nuestros intereses comunes, frente a tantos 'pescadores' dispuestos a beneficiarse en el río revuelto»

Ricardo Rivero Ortega

Ricardo Rivero Ortega

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:03

Si nos ponemos en la piel de los daneses, los polacos o los moldavos, comprenderemos por qué es hoy más importante que nunca fortalecer la ... Unión Europea e impulsar una política común de defensa, integrando recursos castrenses en el ejército europeo para no depender de Estados Unidos, cuyo presidente ha dejado bien claras sus intenciones con palabras y hechos.

