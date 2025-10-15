El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Letrero de Continente, el primer gran centro comercial de Valladolid. G. Villamil

Trabajo, consumo y vítores

«El encofrado de los pórticos radiales alzaba aquellas costillas de hormigón armado que se imponían en el horizonte como la inmensa caja torácica de una criatura colosal»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:38

Comenta

En julio de 1981, las obras del nuevo estadio José Zorrilla iban a buen ritmo. Lo recuerdo bien porque a mi amigo Goyo y a ... mí nos dio por visitarlas a diario en bicicleta durante varias semanas, hasta que los planes que en agosto dispusieron nuestras familias acabaron alejándonos, tanto de aquel lugar como entre nosotros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trabajo, consumo y vítores

Trabajo, consumo y vítores