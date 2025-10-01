El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Carlos Espeso
La Platería en llamas

Las reglas del juego

«Un nuevo informe hecho a medida afirmará que la burbuja inmobiliaria podría volver a financiar lo de los muros pantalla y el bulevar con seis carriles y veintiséis terrazas»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:18

El juego de la oca es una luminosa alegoría de la vida. Su retícula segmentada por septenios pauta los latidos fundamentales de cualquier biografía plebeya, ... como es la mía y acaso la suya, un tanto alejadas de esas otras que nacen con el pedigrí enredado en un blasón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  4. 4 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  5. 5 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  6. 6

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  7. 7

    El día que Valladolid presenció la llegada del primer avión supersónico
  8. 8

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  9. 9 Muere Paola Caldera, la influencer que dio a conocer su lucha contra la leucemia
  10. 10

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las reglas del juego

Las reglas del juego