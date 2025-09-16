A mí la reconquista me da mucha pereza. No sé dónde habré metido la cota de mallas y en el casco he plantado un geranio

A mí la reconquista me da mucha pereza. No sé dónde habré metido la cota de mallas y en el casco he plantado un geranio. ... La tizona la tengo medio oxidada y el babieca se me ha puesto gordo de comer alfalfa. Tampoco sabría contra quién luchar. Todos los días salgo de casa sigiloso y acechante, a ver si me encuentro con esos malvados invasores que han ocupado nuestros castillos y fortalezas, pero solo me encuentro con pobre gente que vive mucho peor que yo e intenta ganarse los garbanzos con trabajos penosos. Quizá el problema sea mío. Siempre he sido un tipo escasamente marcial y sin ningún ardor guerrero; un tirillas que se pasó la mili poniendo sellos en un sindicato. Cuando veo a los pendones de Vox reunidos en Madrid, me acuerdo mucho de Franco (Battiato): «Aunque llevéis perfumes y desodorantes, sois arenas movedizas siempre hacia abajo».

No solo me da pereza la reconquista, sino que me irritan mucho los cides campeadores y estos de ahora son de tercera división. Abascal se pone la camisa dos tallas más pequeña, marcando pectorales, y se unta la barbita con aceites, como queriendo parecer el Gerard Butler de '300', pero no le acompaña esa triste biografía de lechuguino que ha ido saltando de canonjía en canonjía. Es como si López Vázquez se disfrazara de Charlton Heston y pretendiera tomar al asalto el castillo de Peñíscola. En eso Milei le lleva ventaja porque juega la carta de la locura y en su caso parece cierta o al menos muy bien interpretada, a lo Jack Nicholson en 'El resplandor'. El problema es que acaban de pillar a su hermana con las manos en la caja y hemos descubierto que dios también escribe torcido en renglones torcidos.

