El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa. EP

Perpiñán

A los yonquis de Puigdemont la metadona ya no nos hace efecto

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 00:09

A los yonquis de Puigdemont la metadona ya no nos hace efecto. ¡Necesitamos fentanilo del bueno! La idea del mediador salvadoreño fue sublime y esas ... negociaciones en Ginebra tenían la atmósfera lluviosa y electrizante de las películas de espías. ¡Era un gozo ver a Santos Cerdán con su mochilita y sus probables gastos de representación aterrizando en un aeropuerto suizo! Más tarde, la repentina aparición y súbita desaparición de don Carles en Barcelona tuvo incluso su puntito David Copperfield y nos hizo abrigar esperanzas de nuevos giros surrealistas en la trama, pero llevamos unos meses aburridísimos. Pasados los primeros momentos de excitación patriótica, el exilio es un muermo y uno se cansa de saludar a los jubilados del Ampurdán que viajan en autobús a Bruselas. Ni siquiera las intervenciones parlamentarias de Miriam Nogueras látigo en mano tienen ya el encanto sadomasoquista de las primeras temporadas, cuando toda pornografía era posible.

