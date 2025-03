La cruz de Rubio

En el colegio, los miércoles de ceniza nos hacían la señal de la cruz desmayadamente, con desgana. Hay que comprender al cura: de repente se ... encontraba con doscientas o trescientas cabecitas en fila y al hombre le entraba una flojera músculo-teológica muy difícil de superar. No tenía humor como para andar subrayando cruces individuales con el rigor de un delineante. Al ponernos la ceniza, el sacerdote nos repetía en susurro que polvo éramos y en polvo nos íbamos a convertir, aunque tampoco le hacíamos mucho caso. A los catorce años, la idea que teníamos del polvo no era del todo compatible con el catecismo. Luego salíamos a jugar al fútbol al patio y sobre los hombros se nos acumulaba una caspa grisácea que aventábamos sin miramientos.

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, apareció el miércoles en la cadena de televisión Fox con una cruz bien dibujada en la frente. Me asusté. Primero pensé que acababan de practicarle un exorcismo, luego lo supuse víctima del ku klux klan y más tarde me sorprendí imaginándolo en algún tipo de juego sexual especialmente retorcido. Pero..., ¿y si eran llagas sangrantes y teníamos que ir corriendo a canonizarlo? ¡No están las cosas ahora en el Vaticano como para andar atendiendo a cualquiera que vaya con llagas en la frente!

Finalmente, llegué a la conclusión, todavía más turbadora, de que el propio Trump le había grabado la T con un hierro candente de marcar ganado. Es lo más lógico. En el rancho 'Yellowstone', Kevin Costner hacía lo mismo con sus vaqueros para que recordaran quién mandaba y un tipo que se apellida Rubio no puede ser de fiar. No me extrañaría que siguiera diciendo 'Golfo de México' en la intimidad.