Los miembros del Directorio Civil de Primo de Rivera en diciembre de 1925. En primera fila, de izquierda a derecha, Eduardo Callejo (Instrucción Pública), José Yanguas (Estado), José Calvo Sotelo (Hacienda), Severiano Martínez Anido (Gobernación), Miguel Primo de Rivera (presidente), conde de Guadalhorce (Fomento), Honorio Cornejo (Marina) y Eduardo Aunós (Trabajo). El Norte

El Plan Callejo

«Controló la enseñanza y apoyó la propaganda católica. Eliminó la reforma de Silió del Consejo de Instrucción, recortó la Junta para Ampliación de Estudios»

Pedro Carasa

Pedro Carasa

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:42

Comenta

El tortuoso camino de las leyes de educación en España arrancó con Moyano en el siglo XIX, viró por repúblicas y dictaduras en el XX ... y pervive en la democracia del XXI. Hubo en España 30 reformas de enseñanza entre 1857-1983. Legislaron ocho ministros castellanos, cada uno con su ideología, valores e intereses: Moyano moderado, Alba liberal, L.Silvela liberal, Silió conservador, F.Aparicio conservador, Callejo primoriverista, Villalobos republicano, San Segundo socialista. Veamos el Plan dictatorial de Callejo.

