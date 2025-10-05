El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alice B. Gould.

Miss Alice Gould, hispanista valiente en las crisis españolas

Ha sido calificada como valiente, tenaz, humilde, perseverante en el trabajo y luchadora. Por laicista, tolerante y feminista activa la rechazaron políticos e instituciones. Tuvo espíritu viajero, descubridor, creativo y ecológico

Pedro Carasa

Pedro Carasa

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:03

Comenta

Visita esta pasarela Alice B. Gould (1868-1953), una mujer americana de vanguardia que sobrevivió el hostil marco cultural, patriarcal y bélico de fines ... del siglo XIX y primera mitad del XX en España. Fue inteligente y hábil para superar retos, investigó bien la colonización colombina como hispanista, fue mal vista por las dictaduras, colaboró como espía en su embajada americana, fue pionera feminista e innovó en apoyos sociales y educativos.

Miss Alice Gould, hispanista valiente en las crisis españolas