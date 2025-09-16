El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ricardo Rubio / Europa Press

El último fumador de la Plaza Mayor

«Detrás de cada cigarrillo hay un ser humano que escoge fumarlo, y bajo las nubes de humo se suele conversar de un modo distinto al impuesto por el ritmo automático de lo cotidiano»

Martín Heredero Campo

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:01

Dice Italo Svevo que los fumadores sabemos perfectamente que el tabaco es perjudicial para nosotros y que, por eso mismo, no hace falta que nadie ... nos convenza de ello. No obstante, seguimos fumando, y lo hacemos sin porqué. Creo que tiene razón, aunque comienzo a pensar que quizá sí que es posible localizar, al menos, uno de esos porqués: con el recrudecimiento de las leyes antitabaco se le quitan a uno las ganas de dejarlo.

