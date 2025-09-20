El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bancos en un parque de un pueblo de Valladolid en una imagen de archivo. El Norte

La ciudad de pie

«Si ya no se usan los bancos es que ha desaparecido la persona que se sentaba en ellos, como desapareció la que utilizaba cabinas telefónicas»

Martín Heredero Campo

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:59

El mobiliario que puebla la ciudad da, al menos en parte, una medida de su ritmo propio. Por eso, cuando las calles dejan de estar ... flanqueadas por esos bancos tan reconocibles, compuestos por listones de madera y ligeramente curvados, nos encontramos ante una transformación del pulso cotidiano. Huelga decir que, si cada vez hay menos bancos en Valladolid, es porque lo más común es encontrarlos vacíos, como sucede con los que todavía sobreviven. Los que no se eliminan son a veces sustituidos por estructuras hechas de piedra o metales que, más que asientos, diría que son esculturas de cuestionable factura. En esos amasijos inhóspitos, ora gélidos, ora incandescentes, nadie se sienta a pasar la tarde y, por supuesto, nadie puede tumbarse a la bartola. Si ya no se usan los bancos es que ha desaparecido la persona que se sentaba en ellos, como desapareció la que utilizaba cabinas telefónicas. Se trata de examinar por qué.

