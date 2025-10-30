El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José C. Castillo
Tribuna

De la Controversia de Valladolid nos enteramos antes de ayer

Solo los ingenuos pueden pensar que, en un proceso de conquista, por buena que fuera la intención de los reyes y de los monjes, así como de algunos altos cargos, las personas participantes en el proceso no se comportan como fieras

Luis Arroyo Zapatero

Rector honorario de la Universidad de Castilla-La Mancha

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:31

Conocía la embajadora de México en España, Roberta Lajous, que quien suscribe había escrito un librito con pretencioso título que según me dijo alguno era ... propio de quien es de Valladolid: «El mundo en la cabeza de un estudiante en torno a 1500,» que no era otro que el propio Hernán Cortés. Recibía la visita en Madrid de Cristian Duverger que acababa de publicar una biografía de Hernán Cortés en la que le atribuía la autoría del libro de Bernal Díaz del Castillo, «La verdadera historia de la conquista de Nueva España», con gran escandalera en México, donde tienen a Bernal por un padre fundador. En el espléndido comedor de la embajada, observados detenidamente por el busto de Alfonso Reyes, me preguntó el invitado por qué razón no se había cultivado la figura de tal príncipe del renacimiento en los últimos decenios. No pude por menos que responderle que mi generación estaba del Imperio harta, con toda la monserga con la que nos habían machacado durante 40 años, acudiendo siempre a glorias pasadas para ocultar las miserias de entonces.

