'Sin piedad' contra el cáncer

Nos han enseñado a ser piadosos, a perdonar, a poner la otra mejilla, pero no siempre acertamos cuando nos corresponde hacerlo. Es una actitud muy ... respetable, pero conviene sacar la rebelión a pasear de vez en cuando. Si faltan médicos para atender a los pacientes en casa, se escribe; si no se invierte en investigación, se escribe también. Y si estas líneas sirvieran para espolear a quienes pudiendo hacer más han hecho lo justo, se escribe una y mil veces.

Hoy hace dos semanas que David se apagó. No lo hará su legado. Este angelito malagueño de 14 años ha dejado una huella imborrable. Todo un ejemplo de fortaleza y solidaridad. Claro, que de casta le viene al galgo. 'Sin Piedad' enfrentó la dura quimioterapia y los tratamientos experimentales. Entre sesión y sesión tuvo fuerzas para inspirar. Donó cinco consolas de videojuegos a una planta de oncología infantil y más de 15.000 euros al Vall d'Hebron de Barcelona donde hay un equipo de investigación que sigue recibiendo las donaciones que inspira David. Con 15 euros, 30 minutos de investigación del osteosarcoma.

«Si damos todo, siempre seremos ganadores», le dijo hace dos meses a su equipo de fútbol en Cártama. Resultado: 8-0. Tú también has ganado y nos has ganado, David. Por ti, y por todos los niños que han sido tocados por esta injusta y rara enfermedad. No sois raros, los raros son los que miran hacia otro lado y malgastan nuestro dinero.