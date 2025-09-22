El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de niños mediadores de confictos en un colegio. El Norte
El lucernario

Malos tiempos para colaborar

«Los alumnos son los primeros en percibir conflictos entre iguales y está bien que ellos tomen partido en situaciones que pueden manejar»

Laura Ríos

Laura Ríos

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:12

Los colegios van un paso por delante de la clase política. Los conflictos en el aula se alivian con la figura del mediador. Aparentemente podría ... parecer que al profesor se le está despojando de una de sus múltiples competencias, pero no es así. Los alumnos son los primeros en percibir conflictos entre iguales y está bien que ellos tomen partido en situaciones que pueden manejar. Quizás con esta metodología estemos cultivando la sociedad del mañana. Una en la que las diferencias se solventen antes de que sea irremediable.

