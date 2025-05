La norma entra en la agenda con múltiples desafíos

La nueva Directiva NIS2 amplía respecto a la anterior, el número de sectores obligados a implementar medidas específicas de seguridad digital. Esto hace que las empresas españolas se enfrenten a un escenario complejo. Así lo señalaron los expertos participantes en la mesa redonda organizada por El Norte en colaboración con AON. «Somos un país eminentemente PYME», recordaba Santiago Aparicio, presidente de la CEOE Castilla y León, subrayando que gran parte del tejido productivo nacional aún no ha culminado su proceso de digitalización y que por tanto no está pensando en ciberseguridad lo que supone un reto adicional ya que «implica costes elevados, reorganización interna y una importante carga burocrática que muchas pequeñas empresas no están preparadas para asumir».

La presión para las empresas cada vez es mayor ya que la Directiva exige que los Consejos de Administración asuman responsabilidades directas. «Nos preocupa que nuestros proveedores estén alineados con el marco normativo. Tenemos el deber de informar en tiempo y forma de cualquier brecha y de la capacidad de resiliencia que tenemos para levantar el sistema porque somos un sector esencial y no puede afectar al país», explicó Marcos Román, de Acor.

Según destacaron, las grandes compañías están bastante avanzadas en la adopción de medidas técnicas y organizativas en materia de ciberseguridad. Sin embargo, las pymes, especialmente en sectores como el agroalimentario, aún no tienen la capacidad técnica ni los recursos humanos para afrontar la directiva con garantías. Sectores históricamente «muy regulados» como pueden ser el energético, las telecomunicaciones o la banca muestran una «madurez de ciberseguridad» mucho más elevada, según destacó Beatriz García, de INCIBE, quien también recomendó dejar de ver la ciberseguridad como un gasto para asumirla como una inversión. «La NIS2 tiene un retorno que te va a permitir responder y mitigar cualquier incidente», apuntó.

Para las empresas más rezagadas, la formación y la difusión de información especializada son clave. «Empezamos con la sensibilización y seguimos con la formación. Es la única forma de avanzar. Paso a paso», insistió Santiago Aparicio de CEOE Castilla y León.