Ser madre no está de moda. Lo genuino ahora es criarse a sí misma. Las denominan mujeres valientes y aventureras y es parte de la ... corriente que reivindica el género femenino sin perpetuidad ni vínculos. Las estadísticas muestran una caída libre de la natalidad en España. La mujer tiene una media de 1,12 hijos, si bien el nivel de reemplazo generacional está por encima del dos. El colapso poblacional es un hecho y ya hay datos que apuntan a un impacto en el PIB en las próximas dos décadas. Echar mano de la economía en este contexto es tan frío como obsceno, pero es la realidad que nos retrata incluso como sociedad. Es la era del individualismo.

Dar a luz no es obligatorio, pero si a una le nace el deseo y encima no hay nada que se lo impida, debería recibir ayuda. El mercado laboral no contribuye, la conciliación se queda corta y la presión del entorno no es amigable con el deseo de formar una familia. Incluso hay iniciativas empresariales que premian a sus empleadas si retrasan la maternidad. No son buenos tiempos para la libertad de ser madre.

Y por si fuera poco, ¿quién trae al mundo a un hijo a prueba de pandemias, catástrofes naturales o apagones? La respuesta siempre estará en las nuestras. Porque ellas nos trajeron sin titubeos o con ellos; con sacrificio, pero con recompensa. Algunas incluso con el deseo de ser abuelas. Eso sí, no siempre podrá ser. El anhelo aquí no es suficiente para cristalizar en vida.