¿Quién tiene libertad de elección?

La libertad nos viene dada. Es una condición inherente al ser humano que nos ofrece la posibilidad de sondear múltiples caminos. Unos serán más o ... menos acertados, otros nos conducirán a la incertidumbre, pero nadie podrá arrebatarnos la propiedad de nuestra elección, como tampoco el destino último. Ciertamente hemos de ser cuidadosos a la hora de ejercerla, sobre todo cuando con nuestra libertad de elección se cercena el derecho ajeno.

Los presidentes tienen la potestad plena de convocar elecciones. Son libres de seguir gobernando hasta agotar la legislatura e incluso resistir en el estertor de un mandato amortizado. Pedro Sánchez ha elegido su manual de resistencia. «Aquí nadie dimite para ser fiel a su palabra», todo es presunto a su alrededor y aún así no contempla dar un paso atrás. Ha desafiado a la Constitución, ha trastocado la separación de poderes sin despeinarse y ha llevado al extremo el equilibrio parlamentario. Lo peor de todo es que ha optado por ese sendero rehén de una minoría que pone en riesgo los derechos de la mayoría, de España.

Convocar elecciones sería la opción más apropiada para expiar las culpas. El camino de la penitencia, pero este terreno es ignoto para alguien sin remordimientos. En este momento prefiere cercenarnos la opción de elegir, no vaya a ser que seamos justos. Así que dentro de su soberana libertad, no adelanta, no vaya a ser que se resienta su resistencia.

.