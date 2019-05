Una lacra silenciada

El corazón tiene razones que la razón no entiende. Esta frase la escuché cuando era una adolescente y desde entonces siempre va conmigo, me hace entender algunas de las cuestiones de esta vida. Para mucha gente será incomprensible que una mujer decida quitarse la vida ante una situación que la supera. Pero yo me hago otra pregunta y es por qué Verónica (la empleada de Iveco) no tuvo una mano amiga que la ayudase a salir de esa situación. Seguramente pocas personas sepan actuar ante una circunstancia de estas características porque hay cierto tabú en la sociedad para hablar de este problema que es más importante de lo que nos imaginamos.

El suicidio es la primera causa de muerte violenta en nuestro país, por encima de las muertes por accidente de tráfico. Cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida según los últimos datos publicados por la organización mundial de la salud. Y aun así parece que nos avergonzamos a la hora de expresar lo sucedido o intentar ayudar a las otras víctimas, las que se quedan culpándose por no haber ayudado a tiempo. Tenemos que empezar a romper barreras y tomar conciencia de este problema.

En la facultad estudié que después de la emisión de 'La Guerra de los Mundos' de Orson Welles se empezó a hablar del 'efecto rebote' y la repercusión que tenían los medios de comunicación en la sociedad, un argumento que muchos acogen a día de hoy para no hablar de ciertos temas como es este caso. Sin embargo no nos lo pensamos a la hora de exponer en profundidad temas como el acoso, el maltrato o los asesinatos. ¿No es lo mismo? Si creemos que perjudicamos dando ideas ¿no lo hacemos con todos los casos?

Podemos dar la vuelta a la tortilla y afrontar estas noticias desde un punto de vista constructivo, ayudando a prevenirlo como está haciendo el colegio de psicólogos de Castilla y León dando charlas por todas las provincias de la comunidad y desterrando de una vez por todas este tabú que hace que en un año 200 castellanos y leoneses se hayan quitado la vida. Un gran inicio para que todos sigamos sus pasos y se empiece a hablar sin barreras del suicidio.

Verónica intentó pedir ayuda, intentó salir de esa dura situación de la que podríamos escribir cientos de columnas, porque por desgracia vuelven a aparecer en este suceso palabras como ciberacoso, y no estamos en la escuela si no en el mundo de los adultos que a veces puede llegar a ser más cruel del machismo o feminismo, del derecho a la libertad y la privacidad…