Somos de donde vivimos

Somos inevitablemente herederos de la tierra que vivimos y pisamos, nuestro origen es una vieja raíz sin apellidos, una semilla sin identidad. Este hecho anula ... nuestra personalidad individual y crea una genealogía universal que nos hace merecedores de un lugar en el tiempo, de un tiempo en el espacio.

La patria es la infancia como decía Rilke, pero también la palabra, también el silencio que envuelve nuestra identidad personal. Patria es la casa donde habita nuestra conciencia, el espacio que ocupa nuestro cuerpo. La apología de nuestros supuestos valores ancestrales es un modo de reafirmación cuando la estima de la identidad propia se pone en cuestión. Los remotos ídolos de una raza son una falsa solución recurrente ante la sequía de un mundo sin valores y modelos culturales, sociales, espirituales y éticos.

La identidad de los pueblos es inmortal, lo que ocurre es que los pueblos ya no tienen identidad, preservan y evolucionan el folclore, alimentan un triste resto de cultura, se refugian en las tradiciones, pero ya no tienen identidad propia. Los pueblos hoy son territorios burocráticos de la mediocridad política y administrativa, de la orfandad social, del exilio personal, de la ataxia humana.

Pasarse el día entero juzgando y condenando a los semejantes por sinsentidos racistas y xenófobos, no sólo es una estúpida pérdida de tiempo, y también es un cobarde recurso para no juzgarse a sí mismo. Una identidad no anulada o manipulada.