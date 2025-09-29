El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Billetes de 500 euros, en una imagen de archivo. M. B.
Después de las palabras

La mayor farsa de la Historia

«La sociedad en su conjunto pervive subsumida en el reino endogámico del poder económico»

Juan Villacorta

Juan Villacorta

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:08

La dificultad esencial es asumir que el poder –cualquier clase de poder– es relativo y efímero. El mundo de los negocios se revela como indestructible ... en nuestra sociedad, cambian sus protagonistas pero el Dios Dinero parece inmortal, de él nace y crece la estructura del modelo de sociedad que nos rige. La sociedad en su conjunto pervive subsumida en el reino endogámico del poder económico. Que todo cambie para que todo permanezca controlado, se trata de salvar el ´modus actuandi´. Para que el Sistema de los mercados siga siendo un útil crematístico es preciso un altar de sacrificios humanos, el mismo pueblo elegido se justifica con su Dios Sombra, cuyo mandato queda sancionado por un mensaje supuestamente mesiánico, tal vez la farsa mediática de mayor calado de la Historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  4. 4 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  8. 8

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  9. 9 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  10. 10

    Platerías dirá adiós al último andamio en un edificio de 1870 que acogerá 14 apartamentos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La mayor farsa de la Historia

La mayor farsa de la Historia