La mayor farsa de la Historia

La dificultad esencial es asumir que el poder –cualquier clase de poder– es relativo y efímero. El mundo de los negocios se revela como indestructible ... en nuestra sociedad, cambian sus protagonistas pero el Dios Dinero parece inmortal, de él nace y crece la estructura del modelo de sociedad que nos rige. La sociedad en su conjunto pervive subsumida en el reino endogámico del poder económico. Que todo cambie para que todo permanezca controlado, se trata de salvar el ´modus actuandi´. Para que el Sistema de los mercados siga siendo un útil crematístico es preciso un altar de sacrificios humanos, el mismo pueblo elegido se justifica con su Dios Sombra, cuyo mandato queda sancionado por un mensaje supuestamente mesiánico, tal vez la farsa mediática de mayor calado de la Historia.

Nada importa todo lo que se acuerde, es inútil, todo es papel mojado ante la brutal realidad de los hechos. El poder económico-político ata los extremos de la legalidad y de la corrupción. La tela de araña es tan tupida que para desmadejarla habría que ejecutar a los implicados en la trama, que son casi todos.

Las dictaduras, hijas bastardas de las democracias, manipulan la Historia mediante la represión, el asesinato, la hambruna, el genocidio y la limpieza étnica. Pero finalmente lo que logran es la histórica muerte de los imperios.

El interés por la supervivencia del mundo es voluntario y libre, pero nunca es imperativo de ningún poder o fuerza impuestos.