¿Llamaría euroestadonidense (euroamericano) a Donald Trump por ser su madre, Mary Anne MacLeod, originaria de Europa, concretamente de Villa Tong en la isla Lewis, ... la Hébridas de Escocia, Reino Unido, y su abuelo Frederick Trump, emigrante alemán en 1885, del pueblo germano de Kallstadt del Reino de Baviera?

¿Es afroestadounidense (afroamericano) Frencher Gret, que tiene por antepasado a un ciudadano negro de Georgia que emigró a Chicago al fin de la Guerra Civil estadounidense de 1861-165?

En la América en la que el idioma hablado es el castellano, la América hispana, a cualquier negro cuyos antepasados hayan nacido en dicho territorio se le llama criollo. Como así lo estipula el diccionario de la ASLE y la RAE. Con esta aclaración quiero anunciar que creo que fue el intérprete de la directora negra estadounidense Bridgett M. Davis quién en la anterior Semana Internacional de Cine de Valladolid (69 Seminci) me contradijo alegando que no era correcto llamar criollos a los negros de las colonias españolas. Bien.

El color blanco seguro que no tiene el monopolio supremacista, pero es el más vistoso. Después de leer el libro de James Baldwin 'La próxima vez el fuego', traducido por Paula Zumalacárregui para Capitán Swing, y leyendo la prensa y viendo la televisión, lo que se vislumbra en el mundo no es muy halagüeño para ningún color ni para el arcoíris. Recordamos que el redactor del libro mencionado (The Fire Next Time) es negro y presentó estas particulares reflexiones sobre la naturaleza de la raza y la absorción que del término hace la nación, en esta ocasión Estados Unidos, donde fue editado el libro en 1963. Haciendo una rápida operación matemática, son más de sesenta años. En este lapso de tiempo se han elevado y derribado muros. La máquina de escribir es un utensilio retro. Nos duchamos con la comunicación y han desnudado nuestro ADN. El clima nos muestra una cara desconocida y enigmática. La técnica junto con la ciencia metamorfosea el mundo contemporáneo. ¿La ética, la moral?, ¿la reflexión, la crítica? Mucha uniformidad en el pensamiento, la idea unidimensional, la etapa histórica que nos recuerda en su ensayo James Baldwin. Es posible que tenga razón y el racismo sea una razón política, él que siempre quiso ser escritor, y no un escritor negro. Conviene recordar: «Yo, Juan Garrido, residente de color negro, vecino de esta ciudad (de México), conquistador, católico y libre, arribo y pacifico la isla de San Juan de Buriquen de Puerto Rico», y formó parte del equipo de españoles de Hernán Cortés, siendo él el primero en sembrar trigo en aquellos lares, Nueva España, corría el siglo XVI. Luego, no son bisoños los negros residentes en las Américas, son más paisanos que algunos blancos, son criollos.