El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Amenábar, director de 'El Cautivo' EP

Sinrazón

La razón de la sinrazón es el lema terrible de nuestro tiempo en todas partes

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:19

La razón de la sinrazón no es un juego de palabras más o menos ingenioso. La razón de la sinrazón es una de las frases ... que enloquecían al Quijote y de las que Cervantes se reía a carcajadas, ese humor que escasea en la ramplona película de Amenábar. La razón de la sinrazón es también el lema terrible de nuestro tiempo. En todas partes rige ahora esa locura que se pretende cuerda y es por ello aún más criminal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  3. 3

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  4. 4

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  5. 5 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  7. 7 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  8. 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  9. 9

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  10. 10 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sinrazón

Sinrazón