Óxidos y vallisoletanías

Al contrario de lo que te han hecho creer, nadie te debe nada

«Cada generación tiene sus problemas y nada hay más dañino que pensar que al resto nos han regalado las cosas»

José F. Peláez

José F. Peláez

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:57

Dicen Camacho y Cuartango que soy de su generación. Es curioso porque me sacan veinte años, pero sé a lo que se refieren. Las claves ... con las que forjamos una opinión, los principios irrenunciables y las fobias innegociables son similares, como también lo es una especie de lugar en el mundo. Tenemos mucho más que ver con la generación que nos precede que con la que nos sigue. Y es lógico porque hemos formado una mirada leyéndolos a ellos. Leer prensa y escuchar radio es más importante de lo que parece, sobre todo a esas edades en las que se está forjando una identidad, una cosmovisión y una cierta sensación de pertenencia. Y yo, antes que a cualquier otra cosa, me reconozco en los valores de la Ilustración: la razón, la cultura, la ciencia, la libertad, la igualdad, el progreso, la separación Iglesia-estado, la educación como medio para formar ciudadanos libres y racionales, la tolerancia, el pluralismo y el compromiso con la democracia. Exactamente esos valores son los que he vivido en mi casa, con unos padres defensores de la Transición, del reencuentro entre españoles y de una Constitución, que, por cierto, promulga varios de esos valores como superiores.

