Juan Carlos de Borbón jura como Rey de España ante el presidente de las Cortes e1 22 de noviembre de 1975. Efe
Al pie de un café

La tormenta y la gotera

«Al final, los viejos por hastío, los jóvenes por desaliento, diagnostican la quiebra de un modelo que, si alguna vez guareció, ya no transmite sensación de cobijo»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:35

Cincuenta años después, sea por la efeméride redonda, sea porque la coyuntura prescribe una mirada hacia algún punto sedante del pasado, sea por encontrar la ... génesis de una conversación cerrada en falso que – durante algún que otro decenio aparentó curada o cuanto menos simuló inocua– supura infectada, la Transición vuelve a colear en debates, ficciones o relatos compuestos para la digestión social, para alimento de propios y vómito antagónico. La Transición y su fósforo constitucional. La Transición y sus amenazas latentes. La Transición y su contingencia golpista. La Transición arrinconada cuando dicha contingencia se hizo carne (o la vacuna Tejeril, o la vuelta atrás de un plan que se trastabilló). Una historia de traiciones y lealtades en la que se asumieron como dogma los papeles de traidores y leales preasignados y escritos al pertinente dictado por Victoria Prego. Una historia ahora deshilachada en versiones en las que los relatores, cada relator, distribuyen unos u otros papeles a su conveniencia.

Te puede interesar

La tormenta y la gotera