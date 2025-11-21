El Rey subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia» en España

Felipe VI aprovechó el cincuenta aniversario de la instauración de la monarquía en España tras la dictadura para subrayar la firme voluntad de la Corona, ... representada por su padre Juan Carlos I, el gran ausente este viernes en el Palacio Real, «a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia». El Rey quiso poner en valor el papel activo y «vertebrador» de la institución que «integró» a todos los españoles en un momento determinante y convocó a actuar con «generosidad», «altura de miras» y la voluntad de alcanzar un «efectivo consenso de concordia nacional». «Supo acompañar, con sentido de Estado y compromiso con el bien común, las transformaciones políticas y sociales que, impulsadas por la demanda ciudadana, permitieron instaurar un sistema democrático nuevo, con libertades reconocidas y pluralidad ideológica», señaló en presencia de la princesa de Asturias, símbolo de la continuidad monárquica.

En su discurso, don Felipe reconoció que la Transición «no fue perfecta», que fue un proceso «incierto, con riesgos y abierto en sus resultados», en el que cada paso estuvo precedido por conversaciones, pactos y concesiones de todas las partes. Un ejercicio, señaló, de «responsabilidad compartida» que solo fue posible desde el «respeto mutuo». Un «gesto político revolucionario», insistió, que demostró que las grandes transformaciones nacionales pueden hacerse desde el «acuerdo» y la «confianza». Y aunque Felipe VI admitió que la Transición «no fue perfecta», sí cree que en las circunstancias del momento, «se hizo lo correcto» priorizando «la reconciliación, la estabilidad y la creación de un marco común». «La prioridad -resaltó- nunca fue la victoria ideológica, sino el pacto y la convivencia».

Un periodo de la historia reciente de España que Felipe VI cree que en tiempos de crispación política como los que vivimos, «mirar hacia ese periodo puede servirnos, no para idealizarlo, sino para recordar su método: la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición».

En presencia de los dos padres constituyentes aún vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a los que impuso la insignia del Toisón de Oro junto al expresidente del Gobierno, Felipe González, y a la reina Sofía, el Rey afirmó que la Constitución de 1978 fue y sigue siendo «el mejor legado de aquella generación», que consagró la monarquía parlamentaria y articuló «un sistema democrático plural y estable». «Los ponentes constitucionales siempre se refirieron al diálogo como verdadero artífice del cambio», destacó antes de referirse a cada uno de ellos.

El «sentido del deber» de la reina Sofía

De Roca y Herrero destacó su «esfuerzo de entendimiento, capacidad de diálogo y voluntad de acuerdo» que fueron decisivos para hacer posible «el gran pacto nacional» que dio forma a la convivencia democrática. «En un momento decisivo para España, supieron convertir la necesidad de consenso en una auténtica virtud cívica y en una guía eficaz -dijo- para construir un marco de libertades que ha perdurado durante más de cuatro décadas». Del expresidente González, destacó que pilotase una de las mayores etapas de modernización económica, institucional y social del país.

Las últimas palabras fueron para su madre, por una vida entera de «servicio ejemplar y de lealtad» a España y a la Corona, apoyando «con convicción» a Juan Carlos I en su «acertada y temprana» apuesta por la apertura democrática y las libertades. El monarca quiso agradecer a doña Sofía su «profundo sentido del deber», su «cercanía» e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios. Su figura, dijo, «forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática».