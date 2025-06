El estercolero

España está hecha un estercolero, y no es una exageración. Hay que ver todo, las redes, y saber que esto va para largo. Se han ... perdido los valores, el canalla es el que triunfa y todos los resortes de los valores se han ido yendo. Apagar la televisión y encender una serie es lo más recomendable ahora que los días son larguísimos, señor, que encima que no llega usted a fin de mes tiene que aguantar corruptelas, a un flautistas de Badajoz y en ese plan.

No se trata de ser aquí una aguafiestas, pero pasa lo que pasa. Se mete la mano en el cazo, y aquí no ha visto nadie nada. Y ahora el verano, el silencio para seguir tomándonos el pelo, con la pachorra que el contribuyente ha ido echando por mera supervivencia. Pasa la vida y en estos años se nos ha negado, parece, el derecho a protestar. Pero hay que seguir al final de la escapada, aunque sea por casualidad. Dicen que el sanchismo muestra ya signos de agotamiento, y que el populismo se ha cocido en su propio jugo de adanismos cuando todo era un juego político por tocar pelo. Hoy me he asomado al balcón de la patria, el que da a la plaza y entiendo que tiene que llover meses y mucho. Aunque hoy es domingo y tampoco es de recibo salir a las calles con el dolor de España. Lo más inteligente es leer, callar con razones al persistente equivocado, y, aun indignado, no complicarse la vida en una pocilga que al ciudadano se le ha dado por añadidura. Disfruten del preverano, acampen en la sierra. No me tomen muy en serio porque, parece, que me han bajado la medicación de la nostalgia. Y eso se trasluce siempre al papel.