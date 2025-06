Comenta Compartir

Llega julio con su capa de calores no vistos antes aunque uno no sea un talibán del cambio climático, que está y puede ser o ... no, que hay que ser muy egoísta para creer que es culpa del hombre. Dicen que será otro largo y cálido verano, y esto no nos hace gracia, porque luego las tormentas del Levante traen el fundido a negro y las lágrimas de todo un país. Hará calor hasta aburrir, y la luz es cada vez más africana. Está el hombre ya cansado del año, y julio nos importa por la paga y agota, agota por los sudores. Quien pueda que se remoje, que suba al monte, donde el aire, al norte, trae el cómodo verano del Cantábrico. Las vacaciones no son una pausa, sino una rutina caliente, cuando más caliente se tiene la cabeza. El verano no da para pensar mucho, quizá porque las neuronas están fritas. Hay quemazón en el mundo, y un loco rubio y millonario quiere arruinar que un señor de Idaho disfrute de un cigales a un precio razonable: con eso tenemos que contar, que se nos ha puesto el presente tontorrón. En casa irán saliendo más y más cosas, y ya no sabemos si habrá resiliencia o un frescor entrará por el Noroeste. No estamos para adivinar, sino para ver y contar lo que pase en este teatrillo en el que ya no se puede ni patalear. Habrá estrellas en el cielo, y se pensará, quizá con una mantita en el campo, que somos una minucia autodestructiva y con ínfulas. Julio nos deja sin las quinielas, todos los días son domingo y alguien ha prendido una estufa que en Galicia es fuego que crepita entre los eucaliptos reventones. Alguien con mala sangre, que en el verano ibérico hay para todos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Verano

Calor