Ilustración: Noelia de Alda

El cuento de la felicidad en el trabajo

El foco ·

El aumento desmesurado de los problemas de salud mental en el ámbito laboral está directamente vinculado a la deshumanización, principal causa de deterioro psíquico

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:03

En los últimos años, y sobre todo después del confinamiento del covid, se ha impuesto una 'narrativa dominante', más bien un 'cuento de dominio público', ... sobre la felicidad en el trabajo. Este 'relato' se presenta como una verdad incuestionable y necesaria, de tal modo que quien no lo acepte se convierte en un problema para los demás.

