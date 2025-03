Tras una época de despendole comunicativo, la prudencia, esa gran virtud, ha regresado a los mensajes. Llevábamos tres lustros de desmadre conectivo y efusiones descontroladas, ... pero se acabó. 2025 será recordado como el año en que recuperamos la disciplina transmisora y abandonamos el caos, el lío y la burundanga mensajera. En 2009, se creó WhatsApp y a finales de 2025 seremos 3.140 millones contando nuestra vida por teléfono. Twitter lleva dando disgustos desde 2006. Lo compró Musk, lo llamó X y bajó de de 611 millones de clientes a 588. Pero ahí sigue, accesible y peligroso.

¿Qué pasa? (What's up?). De esa pregunta tan común y tan cordial proviene el 'wasap'. ¿Y cómo no vas a contar tu vida en una red social tan 'colegui'? ¿Qué pasa, chaval, tronca, tío? Y te mostrabas expansivo y locuaz criticando, murmurando, despellejando o haciendo confidencias, revelando secretos, desvelando conspiraciones… Hasta que llegó la UCO y mandó parar. Desde hace unos meses, los periódicos están llenos de noticias telefónicas. El juez pide a la Unidad Central Operativa que vierta los datos del teléfono del fiscal general… La jueza pide a la UCO que investigue los correos y mensajes del hermano del presidente… Aquí no se libra nadie.

Que lance el primer mensaje quien esté libre de pecado 'wasapero'. Somos conscientes de que, si la UCO vertiera los datos de nuestro teléfono, también aparecería algo inconveniente. Quizás no fuéramos a la cárcel, pero sí sufriríamos descrédito, ignominia y pena de linchamiento social. Por eso hemos recuperado la prudencia y hemos rescatado las citas personales. «¿Qué pasa, colega?», vibra el móvil y tecleamos con cautela: «Nos vemos y hablamos».