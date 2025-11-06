El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón, dimisionario presidente de la Generalitat valenciana. E. P.

Opacar

A la última ·

La última palabra de moda es opacar y el gran 'opacador' era Carlos Mazón, que fue capaz de oscurecer la comparecencia de Pedro Sánchez ante una comisión de investigación del Senado

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

La última palabra de moda es opacar y el gran 'opacador' era Carlos Mazón, que fue capaz de oscurecer la comparecencia de Pedro Sánchez ante ... una comisión de investigación del Senado y el comienzo del juicio al fiscal general del Estado, por señalar los últimos eclipses provocados por la figura del presidente en funciones de la Generalitat valenciana. La política española es un oscurecimiento permanente, las nubes se suceden, unas tras otras, empañando la realidad, confundiendo la verdad y embrollando el buen juicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  5. 5

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid
  9. 9

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  10. 10 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Opacar

Opacar