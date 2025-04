Maridos con GPS

Comenta Compartir

Ahora que estamos en Semana Santa y se viaja mucho, recuerdo la leyenda micromachista de que las mujeres consultan muy mal los mapas, a lo ... que replican que no los necesitan para nada porque ellas preguntan. Nosotros aprendimos orientación escuchando a nuestros padres discutir con sus amigos de carreteras, rutas y mapas. A ellas las educaron sus madres con un práctico consejo: «Hija, si no sabes dónde queda un sitio o te has perdido, pregunta, no tengas vergüenza, que preguntando se va a Roma. Mira las muchachas de mi pueblo, que no sabían leer ni escribir, pero emigraban a Zurich y no se extraviaban nunca. ¿Cómo lo conseguían? Preguntando».

A nosotros no nos debieron de dar ese consejo porque nos cuesta mucho preguntar, preferimos el GPS y, eso sí, cuando llegamos al destino, ensalzamos a la señorita del Google Maps: «Es alucinante esta mujer, te dice los minutos que vas a tardar y te avisa cuando has llegado». Tu pareja te mira con ironía: «Pues sí, menos mal que te ha avisado porque si no, ni nos habríamos enterado de que estamos en el Parador de Zamora, aunque ahí delante hay un gran cartel donde pone: Parador». Mi mujer me cuenta que, cuando se junta con sus amigas, comparan maridos y concluyen que todos somos iguales en un punto: preferimos consultar el móvil o el Tom Tom antes que preguntar. «Sois tan tontos que creéis que por preguntar perdéis vuestra condición de machos alfa. Si no fuera por el GPS, no os encontraríais ni a vosotros mismos», filosofa. Seguramente tiene razón, pienso mientras tecleo: «Ir a la Catedral de Zamora». Ella pregunta a una señora: «¿La Catedral, por favor?». Y la señora resume mi estupidez de marido: «La tiene usted delante».

