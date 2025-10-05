El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Compras en el black friday EP

¡Venga, anímese!

La idea de que los empresarios eleven los salarios de los jóvenes parece una buena solución, pero habría que recordar que los beneficios han caído un 23,6% desde la pandemia

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:03

Comenta

El pasado domingo tuve la infeliz ocurrencia de citar un documento elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que es el reducto donde pastan y ... la fuente en la que abrevan los escasos restos del pensamiento liberal que todavía anidan en el país. Inmediatamente, se abrieron los cielos y me cayó encima la dana de Valencia en versión local. Las críticas fueron generalizadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  7. 7

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  8. 8 El duelo de los pueblos de Valladolid: ¿cuál de estos municipios tiene más vecinos?
  9. 9 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¡Venga, anímese!

¡Venga, anímese!