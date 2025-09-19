El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Isabel Díaz Ayuso interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid. EP
Crónicas del manicomio

Demócratas

«Nos escandalizamos porque tanta gente, de un extremo a otro del arco político, se atribuya el título de demócrata y olvide que hay muchas formas de democracia

Fernando Colina

Fernando Colina

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:47

La palabra democracia sufre una distorsión creciente. Mucha gente se autocalifica de demócrata y tilda categóricamente de antidemocrático a quien no esté de acuerdo. En ... esta oposición radical reside el principal escollo, pues pronto se polariza el término y se vuelve binario y excluyente: o demócrata o facha. No deja mucho espacio para los medio demócratas, los casi demócratas, los que lo son en algún aspecto y no los son en otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  4. 4 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  5. 5

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  6. 6 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  7. 7

    Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  8. 8

    María Luisa Sicilia, 60 años peinando ilusiones
  9. 9

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»
  10. 10 Viva Suecia anuncia un segundo concierto en Valladolid: cuándo y cómo conseguir las entradas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Demócratas

Demócratas