La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, en una imagen de archivo. Efe
Editorial

Vuelven las tensiones al CGPJ

La carta de dimisión de uno de los principales referentes del grupo progresista amenaza con dinamitar el consenso

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:41

Comenta

El delicado equilibrio de fuerzas progresistas y conservadoras en el seno del Consejo del Poder Judicial, conseguido hace un año, tras un largo período de ... bloqueo institucional, vuelve a peligrar tras la acusación del sector progresista a la presidenta Isabel Perelló de romper el mandato del consenso. El motivo de la fricción, tras un año de funcionamiento bien avenido, estalló con la renovación de las comisiones que conforman el Consejo y que son clave para el equilibrio interno del órgano de gobierno de los jueces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

