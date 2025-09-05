El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Servicios de rescate ante el elevador siniestrado.

Tragedia en la Lisboa turística

Las inspecciones deberían dar luz al problema para evitar nuevos sobresaltos

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025

La conmoción desatada por el trágico accidente del Ascensor de Gloria, una de las atracciones turísticas más emblemáticas del centro histórico de Lisboa, exige una primera reacción de solidaridad y duelo con las familias de las 16 víctimas mortales –cifra confirmada al cierre de esta edición– y de las más de veinte personas heridas, dos de ellas de nacionalidad española que ya han recibido el alta. Todo incidente de gravedad en el transporte público conlleva una connotación especial, incrementada en este caso porque afecta a un símbolo del turismo del país vecino. Las autoridades de Portugal, sumido aún en un comprensible estado de shock, han iniciado la pertinente investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento del funicular tras la presumible rotura de un cable. Aunque aún es pronto para determinar el origen, los empleados y la empresa operadora discrepan sobre sus motivos. Mientras los trabajadores cuestionan el mantenimiento del elevador, la compañía defiende su estado y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Las inspecciones abiertas en funiculares similares en la capital lusa deberían dar luz al problema para evitar nuevos sobresaltos.

