El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un rescatista carga a un niño migrante mientras desembarca de un barco de la Guardia Costera española en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Reuters
Editorial

Más reparto y menos cálculo

El hacinamiento de miles de menores en Canarias exige una respuesta solidaria y rigurosa para garantizar los derechos de la infancia migrante

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:45

Los sucesivos retrasos en el reparto de los menores migrantes que se hacinan desde hace meses en Canarias y Ceuta son el síntoma de la incapacidad política para abordar en profundidad el fenómeno de la inmigración en España, un complejo reto pendiente de resolución que se ha convertido además este verano en foco de tensiones sociales en Torre Pacheco y Jumilla. El primer Consejo de Ministros tras el verano ha aprobado el mecanismo para avanzar en la distribución de 5.000 extranjeros no acompañados con una norma que fija la capacidad de acogida de cada comunidad. Hasta la fecha, las fuertes discrepancias expresadas por los partidos y los gobiernos autonómicos han echado por tierra cualquier intento de pactar una distribución racional de adolescentes alejada de los agravios territoriales y de la pugna partidista.

Los ratios para establecer los límites del sistema de protección y tutela se antojan esenciales para articular una solución desde el rigor y los esfuerzos hechos hasta la fecha por cada territorio –motivo por el que Euskadi y Cataluña no están obligadas a recibir a ningún joven, pero fuente de suspicacias en el PP por los acuerdos del nacionalismo para sostener a Pedro Sánchez–. El problema viene dado si se añaden cálculos políticos y electorales a una medida que debería estar basada en criterios solidarios para garantizar los derechos de la infancia migrante en el país, cuarta economía de la UE. Los jóvenes a la espera de un destino digno en la península son la cara más vulnerable de la crisis humanitaria en la 'frontera sur'.

A pesar de las advertencias de los tribunales, con emplazamientos a acelerar el reparto por las precarias condiciones de acogida, y de que Canarias haya solicitado la contingencia migratoria para mitigar el colapso, no se prevé una solución a corto plazo, al menos desde el consenso. Los incumplimientos de plazos del Gobierno central, que aún no ha fijado el número concreto de jóvenes que debería asumir cada comunidad, y la batalla planteada por el PP –gobierna en 11 autonomías– amenazan con entorpecer los trámites y dejar en suspenso el desenlace. Y eso no es sólo una mala noticia para los menores migrantes. También lo es para la imagen del país, cuya incapacidad vuelve a encender las alertas de Europa. La visita a Canarias de una delegación de la Eurocámara entre el 16 y el 18 de septiembre, sexta misión de vigilancia en un año, debería ser motivo para una reacción, pero ni siquiera lo será de sonrojo político.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  3. 3

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  4. 4

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola
  7. 7 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  8. 8 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  9. 9

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  10. 10

    «Me encanta Valladolid, pero todavía me queda mucho mundo por conocer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más reparto y menos cálculo

Más reparto y menos cálculo