El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ana Redondo, ayer en el Senado. EP

Redondo, sin aval en las Cortes

La respuesta defensiva de la ministra no se sostiene cuando menudean las alertas de la Fiscalía y de distintos órganos jurisdiccionales sobre las carencias y errores en las pulseras

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:07

La ministra de Igualdad compareció ayer en el Senado, forzada por el PP, para ofrecer explicaciones sobre las fallas en las pulseras antimaltrato sabedora de que la sesión iba a terminar con una petición de la Cámara alta, controlada por la mayoría absoluta de los populares, para que dimita o en su caso sea destituida por el presidente Sánchez. En apenas una semana, la gestión de Ana Redondo de la doble crisis con los dispositivos –una puntual, derivada de la migración de datos al cambiarse al proveedor de servicios, y otra, sobre deficiencias más estructurales en el servicio– ha sido reprobada también por el Congreso, sin que este cuestionamiento mayoritario en las Cortes parezca haber hecho mella ni en el ánimo ni en el discurso de la ministra.

Su petición de perdón se ha limitado, hasta la fecha, a lamentar el daño que «el ruido» pueda estar generando en las víctimas y tildar genéricamente como «bulos» cualquier crítica recibida. Una respuesta defensiva que no se sostiene cuando menudean las alertas de la Fiscalía y de distintos órganos jurisdiccionales sobre las carencias y errores en las pulseras, lo que de verdad perturba a las amenazadas y da bazas a sus agresores. Y que ya no cuenta con aval parlamentario aunque el Ejecutivo parezca obviarlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  7. 7

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»
  10. 10 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Redondo, sin aval en las Cortes

Redondo, sin aval en las Cortes