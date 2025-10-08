El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa ayer tras la reunión del Consejo de Ministros. EP
Editorial

Presión a la universidad privada

Los requisitos fijados ponen el acento en el número de alumnos y la oferta de títulos, dando por hecho que la cantidad es sinónimo de calidad

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:13

Comenta

El real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros que fija los requisitos para la creación de nuevas universidades supone un endurecimiento significativo, tanto en lo referente al número de alumnos, como en las obligaciones financieras y curriculares. El Ejecutivo pretende frenar la proliferación de universidades privadas a las que, con cierta frivolidad, ha llegado a calificar de chiringuitos, acusando a sus promotores de devaluar la calidad de la enseñanza. Desoyendo algunas recomendaciones, tanto del Consejo de Estado como del Ministerio de Economía y la Comisión de los Mercados y la Competencia, el Gobierno ha establecido la obligatoriedad de un mínimo de 4.500 alumnos matriculados, una oferta académica preceptiva y hasta un porcentaje del 10% de alojamientos para los futuros estudiantes. El aumento de la calidad es un objetivo encomiable, siempre y cuando no acabe encubriendo una limitación gubernativa a la incitativa privada. Los requisitos fijados ponen el acento en el número de alumnos y la oferta de títulos, dando por hecho que la cantidad es sinónimo de calidad. Una convivencia eficiente entre la universidad pública y la privada que aumente el deteriorado prestigio de algunos centros exige también la colaboración entre gobierno central y regiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  2. 2

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  3. 3 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  4. 4 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  5. 5

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  6. 6 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  7. 7

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes
  8. 8 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  9. 9 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral
  10. 10 Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Presión a la universidad privada

Presión a la universidad privada